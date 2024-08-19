إصابة صحافية فلسطينية أثناء تغطيتها الحرب في خان يونس- (شاهد)

غزة: أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحافية الفلسطينية سلمى القدومي، بجروح، مساء الأحد، خلال استهدافها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أثناء تغطيتها لأحداث الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران طائراته ومدفعتيه على مجموعة من الصحافيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحافية القدومي.

وبحسب الشهود، تقدمت آليات إسرائيلية من منطقة “الحاوز” باتجاه الناحية الشمالية الغربية لمدينة حمد، حيث تزامن ذلك مع إطلاق كثيف للنار والقذائف.

ولم يتسن على الفور معرفة طبيعة إصابة الصحافية القدومي.

وصباح الأحد، وسّع الجيش الإسرائيلي من توغله في خان يونس وصولا إلى مدينة حمد، ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها “إنسانية آمنة”.

(الأناضول)