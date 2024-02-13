قناة الجزيرة تندد باستهداف اثنين من صحافييها أحدهما بترت ساقه في قصف على قطاع غزة- (صور وفيديو)

غزة: نددت قناة الجزيرة القطرية الثلاثاء بما وصفته بأنه “جريمة مكتملة” بعد إصابة اثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القناة نقلا عن طبيب الطوارئ المسؤول إن حياة المراسل إسماعيل أبو عمر في خطر بعد بتر ساقه اليمنى، كما استقرت شظايا في صدره ورأسه وساقه اليسرى، فيما أصيب المصور أحمد مطر بجروح عدة ويعاني نزفا حادا.

الدكتور محمد الشاعر المختص في قسم جراحة الأوعية بالمستشفى الأوروبي يؤكد انتهاء العملية الجراحية الأولى للزميل إسماعيل أبو عمر، حيث تخللها إجراء بتر أعلى الركبة في القدم اليمنى، ووقف النزيف في القدم اليسرى#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/0ouZyyWBqq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 13, 2024

وقالت إن “استهداف المراسل إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر جريمة مكتملة تضاف إلى جرائم إسرائيل بحق الصحافيين … وحلقة جديدة في سلسلة استهداف الاحتلال المتعمد لطواقم الجزيرة”.

وتم نقل الصحافيين اللذين أصيبا بغارة من طائرة مسيرة في منطقة المعراج شمالي رفح، إلى المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس.

مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر يستعيد وعيه عقب إجراء عمل جراحي بعد إصابته بقصف إسرائيلي أدى لبتر قدمه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QErW9mKSPw — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 13, 2024

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن المستشفى “مكتظ ويعاني من نقص في الإمدادات” مع وجود أكثر من 20 ألف شخص فيه.

وندد المكتب الإعلامي الحكومي بـ “استهداف جيش الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة” الذي وصفه بأنه “جريمة”.

عاجل| مصادر صحفية: بتر قدم الزميل الصحفي إسماعيل أبو عمر بعد قصفه من طيران الاحتلال المسيَر شمال رفح. pic.twitter.com/U91vhLfJ5u — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2024

الزميل اسماعيل ابو عمر من داخل غرفة العمليات .. دعواتكم pic.twitter.com/kaJmi5kDfA — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) February 13, 2024

إصابة مراسل #الجزيرة إسماعيل أبو عمر في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة ميراج شمالي #رفح، وقد يقرر الأطباء بتر إحدى قدميه.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/gmf3O9VYPR — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 13, 2024

وسبق أن استُشهد صحافيان آخران يعملان في قناة الجزيرة كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير المنصرم، استشهد نجل الدحدوح حمزة في غارة طالت المركبة التي كان يستقلها برفقة الصحافي مصطفى ثريا، فيما استشهد مصور القناة سامر أبو دقة في قصف أيضا في كانون الأول/ديسمبر.

واستشهد ما لا يقل عن 85 صحافيا خلال الحرب، 78 منهم قضوا في قطاع غزة وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحافيين. واستشهد عدد أكبر ممن التحقوا بالعمل الصحافي أثناء الحرب وهم غير مسجلين كصحافيين.

(وكالات)