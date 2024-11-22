إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال معركة جنوب قطاع غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة ضابط بجروح خطيرة خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وقال في منشور على منصة إكس: “أصيب اليوم ضابط في لواء ناحال بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “تم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”، دون مزيد تفاصيل.

ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد أصيب 5414 ضابطا وجنديا منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 2448 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)