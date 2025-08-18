إصابة ضابط وجندي إسرائيليين “في اشتباك” شمال قطاع غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إصابة ضابط وجندي شمال قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 22 شهرًا.

وقال الجيش في بيان، إن “ضابط قتالي أصيب بجروح متوسطة، وجندي آخر بجروح طفيفة، في اشتباك وقع شمال غزة”.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة قُتل 898 عسكريًا إسرائيليًا وأصيب 6 آلاف و196 آخرين، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.

ومع رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية، حفاظًا على الروح المعنوية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصًا، بينهم 112 طفلًا.

(الأناضول)