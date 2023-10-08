إصابة طفلين بقصف إسرائيلي على كفر شوبا جنوبي لبنان

بيروت: أصيب، الأحد، طفلين بشظايا قصف إسرائيلي على بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان، بعد إطلاق جماعة “حزب الله” صواريخ على مواقع عسكرية بمزارع شبعا المحتلة، وفقا للوكالة اللبنانية الرسمية.

هذا القصف المتبادل جاء في وقت تتواصل فيه منذ فجر السبت مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال وفصائل فلسطينية بقطاع غزة، في مقدمتها حركة “حماس”.

وأفادت الوكالة بأن “طفلين أصيبا في كفرشوبا بجروح في أنحاء جسدهما؛ بسبب شظايا زجاج مبعثر من جراء القصف الإسرائيلي على البلدة”.

وأضافت أنه تم نقل الطفلين، أحدهما رضيعة، إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

والأحد، أعادت جماعة “حزب الله” نصب خيمة قبالة موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة، بعد تعرضها صباحا لقصف إسرائيلي بطائرة بدون طيار، وفقا للوكالة اللبنانية.

وعبر تغريدة، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونِتسكا، الأحد، عن “قلقها العميق” إزاء تبادل إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وأكدت ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن “الحفاظ على الهدوء على طول الحدود مع إسرائيل”، مشددة على أهمية “دعم الجهود المبذولة لحماية أمن لبنان واستقراره”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

(الأناضول)