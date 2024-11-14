إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس: أصيب طفلان فلسطينيان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وما تبعه من اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

من اقتحام قوات الاحتلال لقرية بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/58LUGTAcoo — فلسطين بوست (@PalpostN) November 14, 2024

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن طواقمه “تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لطفلين (15 عاما) بمنطقة الفخذ، خلال مواجهات مع الاحتلال (الإسرائيلي) في بيت فوريك، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

بدورهم، ذكر شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت بيت فوريك، وتمركزت وسط البلدة لتدور مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

والأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة، واندلعت مواجهات مع فلسطينيين أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة طفل (14 عاما) في القدمين وفق بيان الهلال الأحمر.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و11 ألفا و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)