سياسة | عربي | فلسطين

إصابة طفلين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في اقتحام بلدتين بالضفة

5 - مارس - 2025

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نابلس: أُصيب طفلان فلسطينيان، مساء الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامين لبلدتي الريحية وقصرة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، “إصابة طفل (14 عامًا) بالرصاص الحي في القدم في منطقة الريحية، وتم نقله للمستشفى”.

وفي حادثة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن وصول طفلة في حالة وصفتها بـ”الحرجة” إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

(الأناضول)

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