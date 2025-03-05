إصابة طفلين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في اقتحام بلدتين بالضفة

نابلس: أُصيب طفلان فلسطينيان، مساء الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامين لبلدتي الريحية وقصرة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، “إصابة طفل (14 عامًا) بالرصاص الحي في القدم في منطقة الريحية، وتم نقله للمستشفى”.

قوات الاحتلال تنكل بالشبان في حارة الحلاق داخل قرية الريحية، جنوب الخليل. pic.twitter.com/LQfU3M1rH4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 5, 2025

وفي حادثة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن وصول طفلة في حالة وصفتها بـ”الحرجة” إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

آثار رصاص الاحتلال على مركبة في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، ما أدى لإصابتين إحداهما لطفلة. pic.twitter.com/SfsKzyBIrq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 5, 2025

(الأناضول)