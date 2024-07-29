سياسة | عربي | فلسطين

إصابة طفلين في اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شمال الضفة

منذ 42 دقيقة

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نابلس: أصيب طفلان فلسطينيان، الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمه “نقلت إلى المستشفى إصابتين خلال مواجهات في مخيم عسكر؛ إصابة لطفل (13 عاما) برصاص حي في الفخذ، وإصابة لطفل (آخر 14 عاما) بشظايا رصاص في الفخذ”.

وبشكل متقطع، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين يعتبرهم “مطلوبين”، حيث يواجهه السكان بالحجارة، فيرد الجنود بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في الضفة مخلفا 592 شهيدا، بينهم 143 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)

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