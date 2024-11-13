إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب طفل فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في القدمين، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “إصابة طفل فلسطيني (14 عاما) بالرصاص الحي (الإسرائيلي) في القدمين، خلال مواجهات في بيت فوريك قرب نابلس”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم بلدة بيت فوريك، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابة”.

وأشارت إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي أيضا قرى: سالم ودير الحطب شرق نابلس، ويِتما، وقُصرة، وقبلان وكُفر قليل جنوب المدينة “دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك شرق نابلس وإطلاق قنابل الغاز وسط البلدة pic.twitter.com/9A6JIHLly8 — فلسطين بوست (@PalpostN) November 13, 2024

تغطية صحفية: الاحتلال يواصل اقتحامه الواسع لبلدة برقة شمال غرب نابلس وينفذ حملة اعتقالات وينقل المعتقلين إلى منزل حوله لثكنة عسكرية. pic.twitter.com/mZ4EMle3JK — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 13, 2024

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 781 شهيد، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)