إصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة

رام الله: أصيب طفل فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته بلدة بير زيت وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها في رام الله تتعامل مع إصابة طفل 12 عاما برصاص بالقدمين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بير زيت”.

وأوضحت أنه جرى نقل المصاب للمستشفى.

وذكر شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيرزيت وفتشت محال تجارية مما أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من المواطنين.

وبينوا أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات بالضفة لاعتقال فلسطينيين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(وكالات)