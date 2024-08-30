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إصابة طفل فلسطيني ومسعفين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة- (فيديو) 

30 - أغسطس - 2024

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رام الله: أصيب طفل فلسطيني ومسعفان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة بيانات، إن طواقمها “تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الركبة لطفل (14 عاما) على الحاجز (العسكري الإسرائيلي) الشمالي في مدينة قلقيلية”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على طاقم إسعاف تابع لها في مدينة جنين شمالي الضفة، وأصاب “ضابطي إسعاف، هما مراد خمايسة وطاهر صانوري بشظايا رصاص حي في الوجه”.

وتم نقل المسعفين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب البيان نفسه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يعرقل عمل طواقم الإسعاف وعمليات الاستجابة لمناشدة المواطنين في مدينة جنين ومخيمها، مع تواصل الحصار المفروض لليوم الثالث ضمن عملية عسكرية واسعة شملت شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الجمعية، في بيان: “طواقمنا تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب إعاقة قوات الاحتلال لحركة مركبات الإسعاف ومنع طواقمها من الوصول إلى وجهتهم لأداء عملهم الإنساني”.

وتابعت أن طواقمها “بالإضافة لتقديم الإسعاف الأولي للمصابين والمرضى ونقل الشهداء، تقوم بمحاولة تلبية مناشدات المواطنين الذين بحاجة إلى أدوية، أو حليب للأطفال أو فوط، أو مواد غذائية نفدت لديهم جراء الحصار الشديد المفروض من قبل الاحتلال على المنطقة”.

وأوضحت أن مختلف طواقم الجمعية “تواجه تحديات ومخاطر جمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإسعافية للمواطنين إذ تتعرض لاستهداف مباشر بالنيران”.

وأشارت إلى “توقيف الطواقم وتفتيش مركبات الإسعاف ومنع دخولها الى أي منطقة في المدينة دون الحصول على تنسيق مسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً معرضاً حياة المواطنين للخطر”.

(الأناضول)

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