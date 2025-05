إصابة عدة أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد في شتوتغارت الألمانية- (فيديو)

برلين: أصيب 3 أشخاص على الأقل، الجمعة، جراء حادث دهس بسيارة في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وأوقعت إصابات.

وأشار البيان إلى تطويق الشرطة المكان وتقديم إسعافات أولية للمصابين في موقع الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، واعتقال السائق المشتبه فيه.

ولم يصدر على الفور تصريح رسمي بشأن ما إذا كانت العملية ناجمة عن حادث سير أم هجوم إرهابي.

🚨🇩🇪 At least 6 injured in car ramming terror attack in Stuttgart, Germany. pic.twitter.com/SFm5h7vl73

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) May 2, 2025