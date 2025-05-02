منوعات | أبيض و أسود

إصابة عدة أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد في شتوتغارت الألمانية- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

وسائل التواصل الاجتماعي

حجم الخط
0

برلين: أصيب 3 أشخاص على الأقل، الجمعة، جراء حادث دهس بسيارة في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وأوقعت إصابات.

وأشار البيان إلى تطويق الشرطة المكان وتقديم إسعافات أولية للمصابين في موقع الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، واعتقال السائق المشتبه فيه.

ولم يصدر على الفور تصريح رسمي بشأن ما إذا كانت العملية ناجمة عن حادث سير أم هجوم إرهابي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات الألمانية مقتل شخصين بحادث دهس في مدينة مانهايم بولاية بادن فورتمبيرغ.

كما أسفر حادث دهس في 13 فبراير/ شباط الفائت عن إصابة 28 شخصا في مدينة ميونيخ الألمانية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السفارة البولندية في ألمانيا: لا نريد تشديد الرقابة على الحدود
منذ 12 ساعة
الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى أبو ظبي
30 - أبريل - 2025
استطلاع: المواعدة عبر الإنترنت تسبب الإحباط والتوتر بين الألمان
25 - أبريل - 2025
ألمانيا تعتبر أن المحاكمة في قضية “التآمر” بتونس “لا تحترم حقوق المتهمين”
24 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية