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إصابة عدة تلاميذ بحادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في الصين- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

رجل يحطم نافذة سيارة بعد دهسها أطفال أمام مدرسة ابتدائية في تشانغده

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بكين: قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن العديد من التلاميذ أصيبوا في حادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين صباح الثلاثاء.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الحادث وقع أمام مدرسة يونغان الابتدائية في منطقة دينغشنغ في تشانغده بمقاطعة هونان الجنوبية، مما أدى إلى إصابة العديد من التلاميذ.

وأضاف أن العمل لا يزال يجري على تحديد بعض الإصابات.

ويأتي الحادث بعد أيام من قيام سائق بدهس مجموعة من الناس بسيارته أمام مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة في واحدة من أسوأ الهجمات في ذاكرة الصين الحديثة.

ووفقا لمقاطع مصورة منتشرة على منصات للتواصل الاجتماعي الصينية، أمكن رؤية أطفال وهم يركضون حاملين حقائبهم المدرسية، بينما عاد بعضهم إلى مجمع المدرسة، بعد الحادث الذي توقفت فيه مركبة بيضاء على الطريق.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى على منصة التواصل الاجتماعي (دويين) مجموعة من الرجال وهم يضربون رجلا أمام المركبة البيضاء، أحدهم كان يمسك بعصا طويلة. ويظهر مقطع مصور آخر ضابط شرطة وهو يكبل يدي رجل على الأرض.

ولم تنشر السلطات المحلية أي تفاصيل حول حادث التصادم، لكنه يأتي بعد أن سارعت الحكومة للاستجابة في أعقاب الحادث المميت في تشوهاي.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت على موقع الرسائل (ويبو) “لماذا تتكرر مثل هذه الحوادث كثيرا في الآونة الأخيرة، ولماذا تتكرر حوادث الدهس والهروب، ولماذا تستهدف التلاميذ دائما؟ ماذا يحدث للمجتمع الآن؟”.

(رويترز)

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