إصابة عدة تلاميذ بحادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في الصين- (فيديوهات)

بكين: قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن العديد من التلاميذ أصيبوا في حادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في تشانغده بمقاطعة هونان بوسط الصين صباح الثلاثاء.

وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الحادث وقع أمام مدرسة يونغان الابتدائية في منطقة دينغشنغ في تشانغده بمقاطعة هونان الجنوبية، مما أدى إلى إصابة العديد من التلاميذ.

وأضاف أن العمل لا يزال يجري على تحديد بعض الإصابات.

ويأتي الحادث بعد أيام من قيام سائق بدهس مجموعة من الناس بسيارته أمام مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين، مما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة في واحدة من أسوأ الهجمات في ذاكرة الصين الحديثة.

ووفقا لمقاطع مصورة منتشرة على منصات للتواصل الاجتماعي الصينية، أمكن رؤية أطفال وهم يركضون حاملين حقائبهم المدرسية، بينما عاد بعضهم إلى مجمع المدرسة، بعد الحادث الذي توقفت فيه مركبة بيضاء على الطريق.

Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى على منصة التواصل الاجتماعي (دويين) مجموعة من الرجال وهم يضربون رجلا أمام المركبة البيضاء، أحدهم كان يمسك بعصا طويلة. ويظهر مقطع مصور آخر ضابط شرطة وهو يكبل يدي رجل على الأرض.

After the horrific Zhuhai rampage and Wuxi school stabbing, yet another “collision” incident (撞人事件) occurred at a primary school in Changde this Tuesday morning. Many students injured, casualties unknown at this time. (Viewer discretion advised) pic.twitter.com/nfcNOnyuPU

