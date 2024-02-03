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باريس.. إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات وتوقيف مشتبه به- (صور وفيديو)

3 - فبراير - 2024

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باريس: أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص صباح السبت في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش في محطة ليون في جنوب شرق باريس بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن “المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته”، مشيرا إلى “أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية”.

وجاء في تغريدة على شبكة “إكس” للشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (إس إن سي إف) “عناصر الأمن والإسعاف متواجدون حاليا في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكانية النفاذ إليهما راهنا”.

وكشفت الشركة أن “الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو”، مشيرة إلى “فعل كيدي”.

(أ ف ب)

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  1. يقول أبو نواس:
    فبراير 3, 2024 الساعة 9:30 ص

    إذا صاح الله أكبر قبل الهجوم فهو عمل إرهابي أما إذا لم يصح فيعتبر مريض نفسيا أو معتوه

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 3, 2024 الساعة 10:59 ص

      الله أكبر ليس إرهابا يا هذا بل هي شعار الانتصار على الكفار 🤨☝️

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