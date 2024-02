باريس.. إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات وتوقيف مشتبه به- (صور وفيديو)

باريس: أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص صباح السبت في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش في محطة ليون في جنوب شرق باريس بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن “المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته”، مشيرا إلى “أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية”.

A stabbing incident occurred at the #GareDeLyon rail station in #Paris on Saturday morning, resulting in three injuries. The assailant has been apprehended.#France #KnifeAttack #Lyon #ParisAttack #ParisRailway #GaredeLyon #GareDeLyonRailwayStation #Stabbing pic.twitter.com/HiHIIwCOKr

— know the Unknown (@imurpartha) February 3, 2024