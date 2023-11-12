إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان- (فيديوهات)

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة “عدد من المدنيين” جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان، الأحد، استهدفت منطقة “دوفيف” الحدودية الشمالية.

وقال الجيش إن مسلحين “أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف”.

وأضاف: “أصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية”.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة “إن12” الإخبارية الإسرائيلية، إن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين.

#عاجل مصادر عبرية:6 إصابات خطيرة و حرجة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه عدد من المركبات في منطقة دوفيف. pic.twitter.com/flCDR5yi8c — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 12, 2023

وفي حادث ثانٍ، أفاد الجيش الإسرائيلي، أن قواته “هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية”.

كما “هاجمت طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الليل (السبت/الأحد) مجموعة مسلحة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة المطلة” الحدودية، وفقا للبيان.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

تغطية صحفية: تضرر منازل في بلدة يارون جنوب لبنان بعد سقوط قذائف الاحتلال عليها. pic.twitter.com/g1jYjzS4nN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 12, 2023

(الأناضول)