سياسة | دولي

إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان- (فيديوهات)

12 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
3

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة “عدد من المدنيين” جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان، الأحد، استهدفت منطقة “دوفيف” الحدودية الشمالية.
وقال الجيش إن مسلحين “أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف”.
وأضاف: “أصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية”.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة “إن12” الإخبارية الإسرائيلية، إن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين.

وفي حادث ثانٍ، أفاد الجيش الإسرائيلي، أن قواته “هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية”.
كما “هاجمت طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الليل (السبت/الأحد) مجموعة مسلحة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة المطلة” الحدودية، وفقا للبيان.
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أردني حر:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 12:24 م

    بوركت أياديكم يا أبطال.
    ويأتي بعد كل هذا من المنافقين ويقول أن حزب الله لم يدخل المعركة..
    حزب الله حول كافة مستوطنات الشمال إلى مدن أشباح لا حياة فيها من الرعب..
    حزب الله استطاع استدراج ما يقارب 100.000 جندي صهيوني إلى الشمال حيث خفف الضغط على غزة.
    حزب الله استدرج قوات النخبة وسلاج الجو الصهيوني وخفف الضغط على جبهة غزة.
    نصرك الله يا حزب الله واللعنة على المنافقين من أبناء جلدتنا الذين يجرون مسابقات ونراقص ولعب شدة.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 4:36 م

    الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على أحرار لبنان وحزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا مسلمين وتعسا لعرب التطبيع سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

    رد
  3. يقول مسلم مغربي:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 8:02 م

    .قاتلوهم يع\بهم الله بايديكم ويزهم .

    رد

أخبار ذات صلة

بلينكن: هناك فرصة “استثنائية” لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط
منذ 49 دقيقة
نيويورك تايمز: إسرائيل تقف وراء تفجير خطوط غاز ومصنع للكيماويات في إيران
منذ 3 ساعات
نائب جمهوري يقول إنه سيزور الرياض قريباً لمناقشة “اتفاقية أمنية ممكنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية”
منذ 16 ساعة
صحيفة عبرية ترجح إبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس قبل شهر رمضان 
16 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية