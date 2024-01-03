إصابة عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدنا بالضفة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاقتحام الأوسع نفذه الجيش في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، ومدينتي قلقيلية، ونابلس (شمال).

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طولكرم من عدة محاور وفرض حصارا على مخيم نور شمس، فيما قصفت مسيرات موقعا في مخيم المدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأشار الشهود إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجراح جراء قصف استهدف حي أبو الفول وسط مخيم طولكرم.

وقال شهود آخرون للأناضول، إن آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم نور شمس شرقي طولكرم وشرعت في تجريف وتدمير بنيته التحتية، كما انتشر قناصة الجيش على أسطح منازل.

وأضاف الشهود أن الجيش أجرى تفتيشا في عشرات المنازل وتحقيقا ميدانيا مع السكان، على وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وألقى الجيش بيانات عبر طائراته تفيد بفرض منع التجوال في مخيم نور شمس بحسب الشهود.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي من المدينة، ومستشفى “الشهيد ثابت” الحكومي في المنطقة الشمالية.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي، دون الإعلان عن أية إصابات حتى ساعة نشر الخبر.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أيضا اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها في مدينة نابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، كما داهم عدة بلدات ومخيمات بالضفة وشن حملة اعتقالات.

(الأناضول)