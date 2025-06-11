إصابة عسكريين إسرائيليين اثنين بقذيفة “آر بي جي” بخان يونس جنوبي غزة

غزة: أُصيب عسكريان إسرائيليان، مساء الأربعاء، بجروح متوسطة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إثر استهداف دبابة كانت تقلهما بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي”، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن “ضابطا ومجندا أُصيبا بجروح متوسطة جرّاء إطلاق قذيفة آر بي جي، على دبابة كانت تقلهما في خان يونس”.

وأشارت إلى أنه جرى نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى، دون أن تحدد اسمها، فيما جرى إبلاغ عائلتيهما.

وتُعد هذه العملية ثاني حادثة معلنة في خان يونس خلال ساعات.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القناة “13” العبرية، إن عسكريين إسرائيليين أُصيبا بجروح متوسطة أيضًا برصاص فلسطينيين في المنطقة ذاتها، دون تقديم تفاصيل إضافية.

والأربعاء، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي ببندقية “الغول” شرق مدينة خان يونس.

وأضافت “كتائب القسام” أن مقاتليها “رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية، قتل 866 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 424 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

فيما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و844 عسكري، من ضمنهم ألفين و705 عسكريين منذ الاجتياح البري للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(الأناضول)