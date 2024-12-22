إصابة عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة في معركة قرب “نتساريم”

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة عسكري بجروح خطيرة، خلال معركة وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، الأحد، إن عسكريا في صفوفه، من الكتيبة 429 في سلاح المدرعات، التابعة للواء (10)، أصيب بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك قرب ممر “نتساريم”، وسط قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى أن العسكري أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة في الدبابة التي كان بداخلها.

وبحسب المعطيات؛ قتل منذ التاريخ ذاته 818 عسكريا، بين ضباط وجنود.

وبخلاف المعطيات المذكورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش، ذكرت وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن 13500 جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية حرب الإبادة في غزة.

(الأناضول)