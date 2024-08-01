إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

الضفة الغربية – «القدس العربي»: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات مداهمة واعتقال طاولت عشرات الشبان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما أصيب مواطنون بالرصاص الحي والغاز السام خلال مواجهات عنيفة في جنين وأريحا، كما كثف شبان فلسطينيون هجماتهم على نقاط تحرك المستوطنين وأوقعوا أربع إصابات.

وفي التفاصيل، أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز سالم العسكري غرب جنين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية فقوعة، ووصفت جراحهم طبيًا بين خطرة إلى متوسطة، ثلاث من الأصابات بالأرجل، وواحدة في الظهر.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر بأن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال عند جدار التوسع والفصل العنصري قرب فقوعة، أحدهم أصيب برصاصة في القدم، وآخران بالشظايا في الصدر والساق، فيما أصيب شاب رابع بكسور، ووُصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وفي أريحا، ووصلت ثلاث إصابات إلى مستشفى المدينة الحكومي بعد اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.

وفي رام الله، شنت قوات الاحتلال عدة اقتحامات طالت بلدة بيرزيت غرب المدينة وبلدة كوبر شمالها، حيث اعتقلت الشاب ورد البرغوثي بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته.

وقامت قوات الاحتلال بتمزيق صور الشهيد أبو عاصف البرغوثي خلال اقتحام بلدة كوبر شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر أبو عناد البرغوثي أثناء المداهمة.

وخلال اقتحام كفر نعمة برام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل فارس فاروق عطايا من منزله.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام، وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة.

واقتحمت قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، كما اقتحمت المدينة من حاجز المربعة، واعتقلت الطالب في جامعة النجاح عز الدين الصوصة بعد اقتحام منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.

وشملت الاعتقالات في الضفة الغربية 35 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة وفتاة، وأطفال ومعتقـلون سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، وطوباس، وأريحا، والقدس.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال نكلت خلال عمليات الاعتقال بالمواطنين واعتدت على المعتقلين وعائلاتهم، وأخضعت بعضهم لتحقيق ميداني، وألحقت دمارا بمنازلهم.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من طابقين ومحلات تجارية، في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات اقتحمت البلدة وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، وأربعة محلات تجارية بمساحة 200 متر مربع.

وأشاروا إلى أن المنزل والمحلات المستهدفة تقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا وتعود ملكيتها لمواطنين من القدس.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محلين تجاريين، وردمت عيني ماء في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات محلين تجاريين تبلغ مساحتهما 170 مترا مربعا، في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل، ويعودان للمواطن أسامة طلال جابر، كما ردمت عيني ماء للمواطن رفيق الرجبي، في منطقة واد البقر شرقا.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد البقر، وردمت عيني ماء يمتلكهما بشكل كامل، قبل أن تقوم بصب الإسمنت فوقهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال تسببت في قطع مصدر رزقه الأساسي، كونه يعتمد على العينين في الشرب وري ما يزيد على 20 دونما من الخضراوات وغيرها من المزروعات.

يُذكر أن مناطق محافظة الخليل تعاني بشكل كبير نقصا حادا في مياه الشرب، بسبب قيام الاحتلال، قبل نحو شهرين، بتخفيض كميات المياه المخصصة للخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بنحو 35%، إضافة إلى عدم التزامه بجداول محددة للتوريد، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.

وفي نابلس، جرفت آليات الاحتلال مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس، واقتلعت أشجارًا في المنطقة، علمًا أن المدخل مغلق منذ نحو 9 شهور.

وتُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

وشهدت الضفة الغربية، مساء أمس وأمس الأول، مواجهات واشتباكات في أكثر من 25 نقطة مواجهة شعبية مع جيش الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين بالحجارة، وتضرر عدد من مركبات المستوطنين.

وفي نابلس، فجر مقاومون عبوة ناسفة على الشارع الاستيطاني قرب البلدة جنوب نابلس، قرب الشارع الالتفافي الجديد، مستهدفين جنود الاحتلال. وإثر ذلك شهدت بلدة بيتا تحليقًا لطائرات إسرائيلية من دون طيار على مدار ساعات الليل.

كما رصدت منظمة «إنقاذ بلا حدود» الإسرائيلية إصابة مستوطن بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب بيت عنون في الخليل.

وأصيب مستوطنون بــــــعد رشقهم بالحجارة قرب مستوطنة «إفرات»، وأصيب مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة «يكير».

ولحقت أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في مناطق شقبا، وتقوع، وبيت عنون، وحوارة، ومستوطنة «مجداليم»، ومستوطنة «إفرات» . وتعرضت مركبات المســـــتوطنين قرب ترقوميا لإلقاء 3 زجاجات حارقة، كما ألقـــــــيت زجــــاجة طلاء باتجاه حافلة للمستوطنين قرب رام الله.