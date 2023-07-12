إصابة عناصر من حزب الله في “هجوم” على حدود لبنان الجنوبية- (فيديو)

بيروت: قال مصدر أمني ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن عدة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية أصيبوا، اليوم الأربعاء، في “هجوم” على حدود لبنان الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “أحبط محاولة من أفراد مجهولين لتخريب سياج على الحدود مع لبنان”.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) أن مجموعة من رجال حزب الله أشعلوا النار على الحدود وفجروا ألغاما أرضية، مضيفة أن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية خلال الواقعة.

جيش الاحتلال ينشر لحظة استهداف شبان لبنانيين قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية pic.twitter.com/N6IF6WTIhl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 12, 2023

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد تقرير لبناني بإعادة القوات الإسرائيلية “احتلال” الجزء اللبناني من بلدة الغجر.

ووفق ما بثته قناة “المنار” اللبنانية على موقعها الإلكتروني، “أعادت قوات العدو الإسرائيلي احتلال الجزء اللبناني من بلدة الغجر، حيث ان آليات الجيش الصهيوني وصلت الى السياج المستحدث مؤخراً”.

وأشارت إلى أن “قوات “اليونيفل” وصلت وطلبت من فريق المنار المغادرة من المنطقة اللبنانية المحررة”.

بالفيديو | جيش العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية مفرقعات نارية بإتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي جنوب لبنان#الوعد_الصادق #تموز_النصر pic.twitter.com/Lc9AtBdf25 — قناة المنار (@TVManar1) July 12, 2023

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء ، أنه من الأفضل أن يواكب الجيش اللبناني قوات “يونيفل” في مهامها في الجنوب تفادياً للمشكلات.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم ، مع الوزير بو حبيب، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وعن توسيع صلاحيات قوات “يونيفيل” في الجنوب قال بو حبيب، في تصريح بعد الاجتماع، “هناك اتفاق عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701 وهناك عمل على الأرض بين يونيفيل والجيش اللبناني، وعلاقة بينهما”.

وأضاف “نحن نريد أن تقوم قوات اليونيفيل بواجبها من دون مشكلات، ولذلك والأفضل لها، وهي على قناعة بذلك، أن يواكبها الجيش اللبناني”.

وأشار إلى وجود ” تعاون كامل في الجنوب، ونحو 80 % من دوريات الأمم المتحدة تتم بوجود الجيش اللبناني، ونريد أن تكون النسبة أكثر كي لا يواجهوا مشكلات، لأن الأهالي يشعرون براحة أكثر بوجود الجيش”.

٢)ما يشكّل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006).

وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلّة. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) July 11, 2023

وكانت “يونيفيل” أنشئت بموجب قرارين صادرين من مجلس الأمن الدولي في 19 آذار/مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب تموز/ يوليو 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

(وكالات)