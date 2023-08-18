سياسة | دولي

إصابة عناصر من قوات الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة في قبرص بعد اشتباك بالأيدي- (فيديو)

منذ 6 دقائق

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نيقوسيا: قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن شجارا اندلع بين قوات تابعة لها وقوات أمن من القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص المنقسمة عرقيا اليوم الجمعة بسبب أعمال إنشاء غير مصرح بها في منطقة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
وأظهرت لقطات للواقعة أفرادا يرتدون الزي الخاص بالقوات الأمنية والعسكرية للقبارصة الأتراك وهم يتعاملون بخشونة مع عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما ظهرت في اللقطات جرافات تقوم بتحريك شاحنات تابعة للأمم المتحدة وبعض الكتل الإسمنتية وأسلاك شائكة في المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة والتي تديرها الأمم المتحدة.

(رويترز)

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