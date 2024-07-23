سياسة | عربي | فلسطين

إصابة عنصرين من وزارة الجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة

23 - يوليو - 2024

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القدس: أصيب موظفان بوزارة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أصيب اثنان من موظفي وزارة الدفاع بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب السياج الفاصل في منطقة جلبوع (شمال شرق محافظة جنين)”.

وأضافت أن الموظفين كانا “يقومان بدورية على السياج في منطقة جلبوع، قرب مستوطنة ميراف، قبل أن يلاحظا وجود جسم مشبوه على السياج”.

ذكرت الإذاعة أن العبوة الناسفة انفجرت، معلنة بدء عملية مطاردة للمشتبه بهم في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل.

وتقيم إسرائيل جدارا يتخلله سياج في بعض مناطق الضفة الغربية لمنع وصول الفلسطينيين إلى إسرائيل.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 12:28 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

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