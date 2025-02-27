إصابة عنصري أمن في إطلاق نار بريف دمشق

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إصابة عنصري أمن في إطلاق نار على حاجز لإدارة الأمن العام بريف دمشق.

وقال المسؤول الأمني لمحافظة ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، “قام بعض فلول النظام البائد بالاعتداء على أحد الحواجز التابعة لإدارة الأمن العام على أطراف قرية جديدة الفضل بريف دمشق، وإطلاق النار على القوات الموجودة على الحاجز، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصره”.

وذكر المسؤول الأمني أنه على “إثر الحادثة تم استدعاء قوات إضافية لملاحقة المتورطين في هذه العملية الإجرامية، حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم”.

( د ب أ)