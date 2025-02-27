سياسة | عربي | سوريا

إصابة عنصري أمن في إطلاق نار بريف دمشق

27 - فبراير - 2025

عناصر أمن أمام أكاديمية الشرطة في دمشق في 24 ديسمبر 2024. رويترز

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دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إصابة عنصري  أمن في  إطلاق نار على حاجز لإدارة الأمن العام بريف دمشق.

وقال المسؤول الأمني لمحافظة ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، “قام بعض فلول النظام البائد بالاعتداء على أحد الحواجز التابعة لإدارة الأمن العام على أطراف قرية جديدة الفضل بريف دمشق، وإطلاق النار على القوات الموجودة على الحاجز، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصره”.

وذكر المسؤول الأمني أنه على “إثر الحادثة تم استدعاء قوات إضافية لملاحقة المتورطين في هذه العملية الإجرامية، حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم”.

( د ب أ)

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