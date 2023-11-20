إصابة غافي تثير الرعب في برشلونة 

برلين: أثار تقرير إخباري المخاوف حول تعرض غافي لاعب خط وسط فريق برشلونة المميز لإصابة خطيرة في الركبة قد تبعده عن الملاعب لأشهر وربما تحرمه من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وتعرض غافي لعرقلة من قبل لوكا لوكوشفيلي بعد 20 دقيقة من بداية مباراة المنتخب الإسباني أمام منتخب جورجيا أمس الأحد ضمن تصفيات يورو 2024 .

وواصل غافي اللعب لكنه خرج محمولا على نقالة طبية بعدها بثلاث دقائق والدموع تنهمر من عينيه.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الفحوصات الأولى كشفت تعرض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

ولم يصدر تشخيص رسمي، وذكر نادي برشلونة في وقت متأخر من مساء الأحد أن النتائج ستصل “في الوقت المناسب” بعد مزيد من الفحوصات.

وشكلت إصابة غافي صدمة للمنتخب الإسباني، وقد حمل فيران توريس قميص زميله الشاب بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني، المتأهل بالفعل إلى نهائيات يورو 2024، على نظيره الجورجي 3 / 1.

وقال لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني عقب المباراة: “ربما تكون هذه هي اللحظة الأكثر مرارة وإحباطا في مسيرتي”.

وأضاف: “إنها لحظة صعبة للغاية. بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لي ولأصدقائه. ولكن الأهم من ذلك أنها صعبة بالنسبة له ولناديه. نحن محطمون. كرة القدم رياضة تحمل المخاطر وهذا هو الجزء القبيح من رياضتنا”.

وتابع: “تحدثنا مع غافي. في البداية اعتقد أنها مجرد ضربة. التدخل الأول ربما لم يكن في الموضع الذي وقع فيه الضرر. وإنما جاء ذلك عندما كان يحاول المشي وشعر بالألم”.

(د ب أ)