إصابة فتاة في هجوم روسي بمُسيّرات على كييف

كييف: قال ميكولا كلاشنيك حاكم المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة خلال الليل على كييف تسبب في إصابة فتاة عمرها 19 عاما واندلاع حريق بمبنى سكني.

وكتب كلاشنيك على تطبيق تيليغرام “نُقلت (الفتاة) إلى المستشفى جراء إصابة في رأسها”.

ونشر كلاشنيك صورا لرجال إطفاء يحاولون إخماد نيران متصاعدة مما بدا أنه مبنى سكني خلال الليل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأمر بشكل مستقل، لكن شهودا من رويترز ذكروا أنهم سمعوا دوي انفجارات داخل كييف وحولها مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي على ما يبدو.

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الروسي.

(رويترز)