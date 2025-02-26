إصابة فتاة في هجوم روسي بمُسيّرات على كييف

كييف: قال ميكولا كلاشنيك حاكم المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة خلال الليل على كييف تسبب في إصابة فتاة عمرها 19 عاما واندلاع حريق بمبنى سكني.
وكتب كلاشنيك على تطبيق تيليغرام “نُقلت (الفتاة) إلى المستشفى جراء إصابة في رأسها”.
ونشر كلاشنيك صورا لرجال إطفاء يحاولون إخماد نيران متصاعدة مما بدا أنه مبنى سكني خلال الليل.
ولم يتسن لرويترز التحقق من الأمر بشكل مستقل، لكن شهودا من رويترز ذكروا أنهم سمعوا دوي انفجارات داخل كييف وحولها مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي على ما يبدو.
ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الروسي.
(رويترز)