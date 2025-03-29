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إصابة فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس- (فيديو)

29 - مارس - 2025

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نابلس: أصيب فلسطينيان أحدهما طفل، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني في بيان: “إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وتم نقله للمستشفى”.

وفي بيان آخر قال الهلال الأحمر: “إصابة شاب (31 عاما) بالرصاص الحي بالقدم في بلدة بيت فوريك”.

وبين شهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من الفلسطينيين.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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