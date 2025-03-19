إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي شرق نابلس- (فيديو)

نابلس: أُصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانين متتابعين، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابا (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الحوض والفخذ والركبة والقدم، إضافة إلى طفل (16 عاما) أصيب بالرصاص في الصدر والقدم.

#صورة نقل مصابين اثنين برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/0e10ymQzTm — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 19, 2025

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت فوريك وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، وانتشرت في عدة مناطق داخل البلدة.

لحظة اعتقال جنود الاحتلال لطفلين ومصاب، من داخل عيادة طبية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/feyWtxbpRw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 19, 2025

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.

(الأناضول)