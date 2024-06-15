إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

رام الله: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، السبت، خلال اقتحام مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، فيما نفذ الجيش اقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم إسعاف تابعة لها نقلت إلى المستشفى “إصابتين من مخيم الجلزون: واحدة بالرصاص الحي في الرأس حرجة، والأخرى شظايا رصاص حي في البطن والرجل”.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم لتنفيذ عمليات اعتقال فاندلعت مواجهات مع سكانه استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، فإن عملية الاقتحام أسفرت عن اعتقال “المواطن فوزي دغمش وهو من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع مواجهات”.

ووفق الوكالة فإن اقتحامات مماثلة جرت الليلة الماضية بحي المصايف في رام الله تخللها اعتقال مواطن، وبلدات كفر دان وبرقين ورمانة والفندقومية ويعبد وطورة، وعرابة، وسيلة الظهر، وزبوبا، وجلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

(الأناضول)