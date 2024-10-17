إصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة- (فيديو)

بيت لحم: أصيب 5 فلسطينيين، الخميس، برصاص جيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، حالة بعضهم خطيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “3 مصابين برصاص الاحتلال وصلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي (ببيت لحم) من بلدة بيت فجار، أحدهم إصابته خطيرة”.

وأضافت الوزارة في بيان لاحق، أن “مصابين اثنين برصاص الاحتلال وصلا إلى المستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب، أحدهما إصابته بالرأس، واصفة حالته بالخطيرة”.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم ومخيم العروب للاجئين شمالي الخليل (متجاوران)، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.



وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب فلسطيني مصاب احتجزه جيش الاحتلال ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليه لنحو نصف ساعة قبل أن يسمح لها بنقله.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، استشهدت سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قطف ثمار الزيتون ببلدة فقوعة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 757 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250.

(وكالات)