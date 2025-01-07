إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة- (صور وفيديو)

الخليل: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم الفوار للاجئين جنوبي الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تنتشر بكثافة في مخيم الفوار جنوب الخليل. pic.twitter.com/pBNELIUOow — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) January 7, 2025

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأوضحت أن الإصابتين “لشاب برصاص حي في الفخذ، وشاب آخر بشظايا رصاص حي في الرجل”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت وسط المخيم مساء الثلاثاء، فاندلعت مواجهات “أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل غازية، ما أدى أيضا إلى حالات اختناق”.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو وصورا للاقتحام وعمليات إسعاف المصابين.

جيش الاحتلال يواصل اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، وسط مواجهات عنيفة pic.twitter.com/ZCL47cktDS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

عاجل | إصابتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل pic.twitter.com/exsHjQEex2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

وبشكل متكرر يقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، يتخللها بعضها مواجهات مع السكان.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 843 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)