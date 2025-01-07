سياسة | عربي | فلسطين

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة- (صور وفيديو)

منذ 21 دقيقة

حجم الخط
0

الخليل: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم الفوار للاجئين جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأوضحت أن الإصابتين “لشاب برصاص حي في الفخذ، وشاب آخر بشظايا رصاص حي في الرجل”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت وسط المخيم مساء الثلاثاء، فاندلعت مواجهات “أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل غازية، ما أدى أيضا إلى حالات اختناق”.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو وصورا للاقتحام وعمليات إسعاف المصابين.

وبشكل متكرر يقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، يتخللها بعضها مواجهات مع السكان.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 843 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لليمين الداعي لإسقاط السلطة الفلسطينية: “لا بديل”.. وضابط كبير: معركة عبثية
منذ 6 دقائق
نداء لحكومة إسرائيل: لا طاقة للجيش بفتح ساحة حرب جديدة في الضفة الغربية
منذ ساعة واحدة
نتنياهو يصادق على إجراءات هجومية ودفاعية جديدة في الضفة الغربية
منذ 22 ساعة
إسرائيل تقر باستخدام جنودها سيارة إسعاف لاقتحام مخيم بلاطة بالضفة- (فيديو)
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية