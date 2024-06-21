إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “نقلت إلى المستشفى إصابتين، أحدهما لشاب يبلغ من العمر 20 عامًا أصيب برصاص حي في الظهر، وشاب (فتى) آخر يبلغ من العمر 16 عامًا، أصيب برصاصة في منطقة الصدر”.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الإصابات وقعت خلال مواجهات (بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي) في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وعادةً، تندلع المواجهات عندما يقتحم الجيش الإسرائيلي المناطق الفلسطينية، ويستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريق الفلسطينيين الذين يقومون برشق مركباتهم بالحجارة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 552 شهيدا فلسطينيا، بينهم 132 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.

بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)