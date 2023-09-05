إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال جنوب الضفة

الخليل: أُصيب فلسطينيان بجروح وعشرات بحالات اختناق، الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن “مواطنين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وتم نقلهما للمستشفى”.

وذكرت الجمعية في بيان، أن الاصابتين في الأطراف السفلية.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في مدينة نابلس شمال الضفة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة والجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، عقب إطلاق قنابل الغاز على مدرسة قرب الشارع العام.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

(الأناضول)