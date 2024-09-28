إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

رام الله: أصيب شاب وسيدة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، و3 آخرون بحالات اختناق بالغاز، مساء السبت، في حوادث منفصلة شمال وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها “نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب (35 عاماً) تم استلامه من جيش الاحتلال الإسرائيلي من بوابة باقة الشرقية شمالي طولكرم” دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان آخر، قالت الجمعية إن طواقمها “نقلت إلى المستشفى 3 إصابات بالغاز المسيل للدموع منهم طفلة تبلغ من العمر شهرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بمدينة نابلس”.

وقال شهود عيان، إن قوة للاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع سكانه استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية ضد شبان رشقوه بالحجارة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اقتحم قريتي تل وعصيرة القبلية جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع”.

وجنوبي الضفة أفادت “وفا” بأن “مواطنة أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل”.

وذكرت أن “مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنة برصاصة في ساقها وهي متواجدة داخل منزلها، وجرى نقلها إلى المستشفى حيث وصفت إصابتها بالمتوسطة”.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى الجمعة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)