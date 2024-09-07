إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة 

رام الله: أصيب، مساء السبت، فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن “قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص الحي في اليد وشظية بالقدم، خلال تواجدهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بمنطقة المرج في الجهة الشمالية من قلقيلية”.

وأشارت الوكالة إلى “نقل المصابين لمستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت حالتيهما بالمستقرة”.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة “باحتجاز الجيش الإسرائيلي مساء السبت، 8 شبان فلسطينيين على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا، شمال مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)”.

وتظهر صور متداولة عددا من الفلسطينيين يصطفون بينما أيديهم خلف رؤوسهم، قال ناشطون إنها للمعتقلين الثمانية.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان وتنكل بهم عند حاجز عين سينيا شمال رام الله، صباح اليوم. pic.twitter.com/84o9FjRqOT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024

على صعيد الاقتحامات اليومية، قالت وفا إن الجيش الإسرائيلي “اقتحم محيط مخيم الجلزون، شمال رام الله، وتمركز على الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل المخيم”.

كما “اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ودقق في هويات ركاب المركبات”، وفق ذات المصدر.

وجنوب الضفة، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي “أغلق بشكل مفاجئ مداخل عدد من القرى والبلدات الفلسطينية جنوبي الخليل، قبل أن يعيد فتحها لاحقا”.

جاء ذلك بالتزامن مع إقامة حواجز عسكرية في عدد من المفترقات، واقتحام مناطق عدة بينها بلدة دورا، ومخيم الفوار، وبلدة الظاهرية جنوبي المدينة، حسب الشهود.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين ذكرت وكالة وفا أن “عشرات المستوطنين هاجموا منطقة اليتماوي، قرب جبل صبيح، في بلدة بيتا جنوب نابلس (شمال)، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان”.

ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في البلدة.

(وكالات)