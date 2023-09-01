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إصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة شمالي الضفة- (فيديوهات)

منذ 28 دقيقة

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رام الله: أصيب فلسطينيان الجمعةَ خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة عقابا شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة شمالي محافظة طوباس وحاصرت منزلا، وطلبت ممن بداخله أن يسلموا أنفسهم.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، فيما اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وقال الشهود إن الجيش الإسرائيلي قصف المنزل بالقنابل، وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد منه.

وذكرت مصادر طبية أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص، أحدهما في رأسه ووُصفت حالته بالخطيرة، ونُقلا للعلاج في مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور توترا متصاعدا، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(الأناضول)

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