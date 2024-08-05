إصابة 4 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة- (صور وفيديو)

جنين: أصيب 5 فلسطينيين، الإثنين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات، منها 4 بالرصاص الحي.

وأضاف أنه تعامل أيضا مع إصابة نتيجة سقوط (بسبب الملاحقة)، وإصابة لسيدة (55 عاما) نتيجة قيام جيب احتلالي بصدم سيارتها الخاصة، جرى نقلها إلى المستشفى.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين إنه استقبل “إصابتي دهس بحالة مستقرة إثر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين”.

وأفاد شهود بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة وحاصرت محل صرافة عملات وسط المدينة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته. وأشاروا إلى وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن “جيش الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول إلى حالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع”، مشيرا إلى إعلان محيط محل الصرافة “منطقة عسكرية مغلقة”.

وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين أصيبوا في عملية تفجير بعبوة ناسفة في جنين. ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم “إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة قرب حي السيباط في مدينة جنين”.

تغطية صحفية: دمار في مركبات الفلسطينيين وبسطاتهم التجارية بمدينة جنين؛ جرّاء عـــ.ـدوان الاحتلال. pic.twitter.com/9lqsHjBy5y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

تغطية صحفية: اللحظات الأولى بعد تفجير عبوة ناسفة كبيرة خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين. pic.twitter.com/6mXSut7Jb7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

تغطية صحفية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة نحو جنين. pic.twitter.com/vlMpRZWIOb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

وأظهر مقطع فيديو هبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين، بعد إصابة عدد من الجنود خلال اشتباكات عنيفة في المدينة.

عاجل| تغطية صحفية: هبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين؛ بعد إصابة عدد من الجنود خلال اشتباكات عنيفة في المدينة. pic.twitter.com/bNZpXLmdRi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية في مخيم جنين بدعوى “استهداف المسلحين والكشف عن المتفجرات”.

(وكالات)