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إصابة 4 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة- (صور وفيديو)

5 - أغسطس - 2024

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جنين: أصيب 5 فلسطينيين، الإثنين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات، منها 4 بالرصاص الحي.

وأضاف أنه تعامل أيضا مع إصابة نتيجة سقوط (بسبب الملاحقة)، وإصابة لسيدة (55 عاما) نتيجة قيام جيب احتلالي بصدم سيارتها الخاصة، جرى نقلها إلى المستشفى.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين إنه استقبل “إصابتي دهس بحالة مستقرة إثر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين”.

وأفاد شهود بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المدينة وحاصرت محل صرافة عملات وسط المدينة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته. وأشاروا إلى وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن “جيش الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول إلى حالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع”، مشيرا إلى إعلان محيط محل الصرافة “منطقة عسكرية مغلقة”.

وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين أصيبوا في عملية تفجير بعبوة ناسفة في جنين. ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم “إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة قرب حي السيباط في مدينة جنين”.

وأظهر مقطع فيديو هبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين، بعد إصابة عدد من الجنود خلال اشتباكات عنيفة في المدينة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية في مخيم جنين بدعوى “استهداف المسلحين والكشف عن المتفجرات”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 5:56 م

    حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون والله يعجل بهزيمة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🐒🚀🐒🚩

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 5:57 م

    اللهم انصر أحرار جنين وفلسطين على حثالة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🚩

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 6:09 م

    لن يركع أحرار الضفة الغربية وجنين والعرين لحثالة حفدة القردة و الخنازير الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🚀

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