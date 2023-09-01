إصابة فلسطينيين بتفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

رام الله: أصيب 7 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وخرجت مسيرات تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدات بيت دجن وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، شمال الضفة، قبل أن يفرقها الجيش بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقال لجنة المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية في بيان صحافي، إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني، وعشرات بالاختناق”.

أما في بلدة قريوت جنوبي نابلس، فقد اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين ومستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأشار بشار القريوتي، الناشط في قضايا الاستيطان، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي بيت دجن، نقل عن مصادر محلية أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانياً.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

(وكالات)