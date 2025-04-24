إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

الضفة – القدس – «القدس العربي»: شنّ عشرات المستوطنين المتطرفين هجمات عنيفة على قرية بردلة في الأغوار الشمالية، وذلك بعد ساعات من هجوم على بلدة سنجل شمال رام الله، فيما هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص، واقتحمت عدة مدن وبلدات.

فقد أشعل مستوطنون، النار في خيام سكنية وحظائر ماشية في قرية بردلة في الأغوار الشمالية وذلك بعد ساعات من هجوم استهدف الجهة الشمالية من البلدة.

وحاول المستوطنون سرقة مواشي، كما قاموا بإطلاق الرصاص؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين في الأطراف، فيما عرقلت قوات الاحتلال حركة مركبات الإسعاف، ومنعتها من الوصول لفترة من الزمن.

ونقل شهود عيان أن المستوطنين الذين هاجموا القرية بالرصاص منعوا برفقة قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من نقل الجرحى عبر حاجز الحمرة شرق مدينة طوباس.

وقال الشهود إن الحريق الذي مُنعت طواقم الإطفاء من الوصول لإخماده أتى على كل ما في المنزل المستهدف ووصلت النار إلى حظائر المواشي المجاورة له لدرجة أن بعض الأغنام احترقت حية وسمعت أصوات آلامها وأنينها من مناطق بعيدة بفعل الحرق.

يُذكر أن قرية بردلة تشهد اعتداءات متصاعدة من المستوطنين، منذ أشهر، عقب إقامة بؤرة استيطانية رعوية غربي البلدة أواخر العام الماضي.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين التي هاجمت أطراف القرية وحاولت سرقة مواشي، شرعت بإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وجاء في شهادة مصادر في جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال اعترضت طريق مركبة الإسعاف المتجهة إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا ومنعتها من المرور، علما أن هناك مناشدات من المواطنين بسبب وجود إصابات.

وفي سياق مواز، ولمواجهة الإرهاب الاستيطاني قررت بلديتا سنجل والمزرعة الشرقية شمال رام الله إطلاق غرفة عمليات شعبية مشتركة لحماية منطقة «جبل التل» المستهدفة من النشاط الاستيطاني.

وعقدت في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء بلدية سنجل وبلدية المزرعة الشرقية شمال رام الله، اجتماعًا طارئًا وأعلنتا عن إطلاق برنامج حماية وتأهيل شعبي مشترك بهدف حماية جبل التل الذي يحاول المستوطنون فرض سيطرتهم عليه عبر نصب خيام استيطانية والاعتداء على المزارعين وأملاكهم تحت حماية قوات الاحتلال.

وأعلنت البلديتان عن تشكيل غرفة عمليات شعبية مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، وستنفذ نشاطات يومية ميدانية على الأرض تشمل شق الطرق والرباط والمتابعة والتوثيق إلى جانب خطط للتأهيل الزراعي ومواجهة التوسع الاستيطاني بشتى الوسائل الشعبية المتاحة. وأعلن الخميس عن البرنامج الأولي لغرفة العمليات المتمثل بداية بصلاة الجمعة المقبلة وبنشاط زراعي وغيرها من التفاصيل.

وقال رئيس بلدية سنجل د.معتز طوافشة إن هذه الخطوة جاءت استجابة لحجم العدوان الذي لم يعد يستهدف الأرض فقط، بل يهدد سُبل عيش المواطنين واستقرارهم.

وقال: «المستوطنون أصبح معهم الضوء الأخضر للاعتداء على كل ما هو فلسطيني».

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، عقب اقتحامهم البلدة لأداء طقوس تلمودية داخل المقامات الإسلامية.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات، واعتدوا على منازل المواطنين وكسروا نوافذها وأبوابها.

وتشهد بلدة كفل حارس اقتحامات متكررة بشكل يومي من قوات الاحتلال الذين ينتشرون في أحياء البلدة ويقتحمون المقامات لأداء طقوس تلمودية.

وأشارت المصادر إلى أن ما يقارب 15 ألف مستوطن يخططون لاقتحام البلدة مساء الخميس، لأداء طقوس تلمودية داخل المقامات، وفق ما تداولته وسائل إعلام عبرية.

نابلس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات، من بينها نابلس من جهة حاجز الـ17 وحي المعاجين والحي النمساوي.

وأصيب طفل فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن «طفلا عمره 15 عاما أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس».

واقتحمت قوات اسرائيلية خاصة «حارة الحشاشين» داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال المزيد من التعزيزات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين، وأصابت فلسطينيا بالرصاص الحي، واعتقله عقب إطلاق النار على مركبته جنوب المدينة.

وذكر تلفزيون فلسطين (رسمي)، أن «قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوب طولكرم، وأصابته قبل أن تقوم باختطافه والاستيلاء على مركبته».

وأضاف أن «القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة الشاب عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته».

وأوضح أن «قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تقوم باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة».

وفي البيرة اعتقلت قوات الاحتلال خلالها شابًا بعد اقتحام المدينة.

كما سُجلت اقتحامات أخرى في بلدات عين البيضا في محافظة طوباس حيث أصيب شابان برصاص الاحتلال، وبيت أمر شمال الخليل، وسيلة الحارثية غرب جنين، إضافة إلى مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل في حارة الجبل وانتشرت في عدة مواقع داخل المخيم.

وفي القدس المحتلة، أخذت بلدية الاحتلال قياسات شوارع في مخيم قلنديا خلال عملية الاقتحام.

وفي بيت لحم، شرعت آليات الاحتلال بهدم منزل يعود لعائلة أبو كف في قرية زعترة شرق المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى زعول خلال اقتحام بلدة حوسان غربي بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية زعترة طاهر محسن، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة الصليبية شرقا، وهدمت بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد 150 مترا مربعا، تعود ملكيتها للمواطن محمد بكيرات.

58 عملية هدم في مارس

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 58 عملية هدم، إذ تركزت في محافظة طولكرم بـ13 عملية هدم، ومحافظة القدس بـ8 عمليات هدم، ومحافظة نابلس بـ7 عمليات هدم، ثم محافظة جنين بـ7 عمليات هدم.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني في القرى والبلدات الفلسطينية بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم في كانتونات ومعازل ضيقة.

وفي القدس، قام عشرات المستوطنين بإحياء ذكرى «الهولوكوست» في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن مستوطنين ومعهم قوات الاحتلال وقفوا دقيقة صمت داخل المسجد الأقصى، خلال اقتحامه صباح الخميس، وذلك على وقع أصوات صفارات الإنذار؛ إحياء لذكرى «الهولوكوست».