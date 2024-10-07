إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية والخليل

الضفة الغربية المحتلة: أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وعشرات آخرون بالاختناق بالغاز السام، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن “شابين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم العروب، أحدهما في ظهره، ووصفت مصادر طبية إصابته بالحرجة، والآخر في أطرافه السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى”.

وبينت الوكالة أن “الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين ما أدى أيضا لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد عولجوا ميدانيا”.

كما أصيب فلسطينيان بجروح، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه “تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالفخذ، عند الحاجز الجنوبي في قلقيلية، شمالي الضفة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج”.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد وسع عملياته فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 744 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي غزة، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بدعم أمريكي كامل، ما أدى إلى سقوط أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

(وكالات)