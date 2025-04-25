إصابة فلسطينيين خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرى بالضفة الغربية

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل وسيدة، مساء الجمعة، جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على قرى في وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن “إصابة خطيرة برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) على مستوى الظهر من بلدة سنجل شمال مدينة رام الله (وسط)، وصلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص صوب شبان من “سنجل”، خلال تصديهم لمحاولة اقتحام نفذها مستوطنون في منطقة جبل التل جنوب البلدة، ما أسفر عن إصابة أحدهم بعيار ناري، دون تفاصيل إضافية.

وأضافت الوكالة أن “عشرات المستوطنين جدّدوا، مساء الجمعة، اقتحام منطقة جبل التل، فيما أضرم شبان من البلدة النيران في عدة مواقع لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين”.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، استشهد خلالها مواطن، وأحرقت منازل ومركبات وممتلكات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين استشهاد مواطن جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع أطلقته القوات الإسرائيلية في سنجل.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ مستوطنون إسرائيليون 860 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي منها “اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض” وغيرها.

وفي حدث منفصل، ذكرت “وفا” أن طفلا فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وتمركزت وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوتي، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) برصاصة في الحوض”.

كما أفادت إذاعة “صوت فلسطين” (رسمية) بـ”إصابة سيدة وعدد من الشبان (لم تذكر عددهم) بعد أن اعتدى عليهم جنود الاحتلال بالضرب المبرح خلال مداهمة محل تجاري في القرية”.

ولم توضح الإذاعة طبيعة الإصابات.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب شابان فلسطينيان بعدما دهستهما مركبة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقا للإذاعة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)