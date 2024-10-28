إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي ومستوطنين بلدات بالضفة- (فيديو)

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، مساء الاثنين، عدة قرى وبلدات فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في بعضها أسفرت عن إصابات نتيجة الضرب، وحالات اختناق بالقنابل الغازية، واعتقالات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن “الاقتحامات جرت في عدة بلدات شمالي ووسط وجنوبي الضفة الغربية”.

ففي شمالي الضفة، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق “خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي مادما وبورين، جنوب مدينة نابلس”، وفق “وفا”.

واقتحم الجيش الإسرائيلي القريتين “وأطلق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنون بحالات اختناق”.

عاجل: قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما جنوب نابلس. pic.twitter.com/Z8VSf5W398 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 28, 2024

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة مادما جنوبي نابلس pic.twitter.com/TUDRDQnm03 — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) October 28, 2024

وشمالي الضفة أيضا، اعتدى مستوطنون على شاب من بلدة ديراستيا، شمال غرب مدينة سلفيت “أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة المغيبة، شمال البلدة، وحاولوا اختطافه”.

كما قام مستوطنون بضخ مياه عادمة إلى أراضي فلسطينيين في ذات البلدة المزروعة بنحو 60 شجرة زيتون.

ووسط الضفة، كشفت “وفا” أن “الجيش اقتحم بلدات بيرزيت، وأبو قش، وأبو شخيدم، وبرهام، وكوبر، شمال وشمال غرب مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات”.

أما جنوبا، فاقتحم مستوطنون موقع “تل ماعين” الأثري في بلدة الكرمل، جنوب مدينة الخليل “وأدوا طقوسا تلمودية فيه وصوروا المواقع الأثرية بالتل منها معصرة الزيتون والقصر الروماني”، حسب المصدر نفسه.

وجنوب الخليل، اقتحم مستوطن مسلح قرية أم الخير، بمنطقة مسافر يطا “تحت حماية جيش الاحتلال، مسببا الرعب للأهالي، خاصة الأطفال”.

وقال شهود عيان إن جنودا مشاة “انتشروا بين منازل المواطنين في قرية الطّبقة (جنوب الخليل) وجابوا شوارعها، دون أن يسمح بحركة السكان”.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنا (62 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

تغطية صحفية: جنود الاحتلال ينكلون بفلسطيني في بلدة نحالين غرب بيت لحم. pic.twitter.com/CWhLt91pyJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2024

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر إجمالا عن استشهاد 763 فلسطينيا وجرح نحو 6 آلاف و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)