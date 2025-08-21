سياسة | عربي | فلسطين

إصابة فلسطينييْن باعتداء مستوطنين في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة

بيت لحم: أصيب، الخميس، فلسطينيان بجروح جراء تعرضهما لاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها في بيت لحم تعاملت مع إصابة سيدة في الخمسين من عمرها، ورجل في الأربعين نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة المنيا ببيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابتين في الرأس وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة المنيا واعتدوا بالضرب على سيدة ونجلها.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت بين السكان والمستوطنين تدخل الجيش على إثرها لحماية المستوطنين.

ويواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية، عبر مهاجمة بلدات وأهالي، وقطع طرقات، وإطلاق الرصاص الحي.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون 466 اعتداء بالضفة الغربية خلال يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرة إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

(الأناضول)

