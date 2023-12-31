إصابة فلسطينييْن في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

رام الله: أصيب فلسطينيان، اليوم الأحد، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، قولها إن إصابتين بشظايا صاروخ وصلتا، إحداهما بالحوض، وصفت بـ”الخطيرة”، والأخرى طفيفة بالقدم.

ووفق الوكالة، “كانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم والذي أدى لوقوع إصابتين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “عدوان الاحتلال على المخيم، جاء تزامنا مع الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس المجاور منذ أكثر من 10 ساعات متواصلة”.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين بحي المحجر في مخيم نور شمس خلال اقتحامها طولكرم pic.twitter.com/uiVEClqxbg — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 31, 2023

الاحتلال يخلف دمارًا واسعًا بعد اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية pic.twitter.com/4NE2GBJH6e — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 31, 2023

(د ب أ)