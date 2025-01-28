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إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وطولكرم- (فيديو)

28 - يناير - 2025

جنود إسرائيليون يجبرون سائقا فلسطينيا مع أطفاله على إيقاف سيارته خلال اقتحام طولكرم، 28 يناير

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“القدس العربي”: أصيب شابان فلسطينيان، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الفوار للاجئين جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة برصاص حي في الفخذ لشاب (26عاما)، وإصابة ثانية لشاب (32 عاما) برصاص حي في القدم من الفوار”.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المخيم وترجّل الجنود من مركباتهم العسكرية وأطلقوا النار والقنابل الغازية بشكل عشوائي بين المتاجر والبيوت.

كما اقتحمت قوة أخرى من الجيش بلدة دورا جنوبي الخليل أيضا، وانتشر الجنود في مركز البلدة، دون الإشارة لوقوع مواجهات أو إصابات.

وفي طولكرم شمال الضفة، أصيب فلسطينيان بينهما صحافية، الثلاثاء، برصاص الاحتلال خلال عمليته المتواصلة في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “الصحافية نغم الزايط، أصيبت بشظايا رصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في اليد اليمنى، خلال تغطيتها الميدانية لعدوان الاحتلال على الحي الشرقي لمدينة طولكرم”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم تقديم العلاج لها في مركز الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة بالرصاص الحي (الإسرائيلي) في الوجه لشاب فلسطيني (20 عاما) في طولكرم”.

ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، قتل خلالها فلسطينيان واعتقل عشرات آخرين، وأجبر مئات العائلات على النزوح.

والإثنين، وسع الجيش الإسرائيلي عملية “السور الحديدي” التي بدأها في مدينة جنين ومخيمها (شمال) في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، واقتحم مدينة طولكرم ومخيمها، وسط غارات جوية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 4 آخرون في قصف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية بطولكرم، تبعه اقتحام واسع، في حين استشهد 16 فلسطينيا في جنين خلال العملية المستمرة لليوم الثامن.

(الأناضول)

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