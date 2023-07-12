إصابة فلسطيني إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)

أريحا: أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون، الأربعاء، خلال اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، شرقي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية للأناضول، إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

#فيديو | مشاهد من انسحاب قوات الاحتلال من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.#القدس_تهود pic.twitter.com/VOgj9wQJye — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 12, 2023

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وفتشت عدداً من المنازل.

وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل 3 مواطنين قبل انسحابه.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل من مخيم عقبة جبر بأريحا كلًا من: الشقيقين أمير وإيهاب حميدات، والشاب يزن حميدات. pic.twitter.com/qJ61c1FuLI — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) July 12, 2023

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار أثناء كل عملية ينفذها جيش الاحتلال.

(الأناضول)