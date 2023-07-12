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إصابة فلسطيني إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)

منذ 60 دقيقة

أرشيف

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أريحا: أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون، الأربعاء، خلال اقتحام قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، شرقي الضفة الغربية.
وقالت مصادر طبية للأناضول، إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وفتشت عدداً من المنازل.
وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل 3 مواطنين قبل انسحابه.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.
وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار أثناء كل عملية ينفذها جيش الاحتلال.

(الأناضول)

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