إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

رام الله: أصيب فلسطيني، الاثنين، بجراح وصفت بالخطيرة، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان: “إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ لشاب أصيب قرب جدار الفصل في مدينة قلقيلية وجاري نقله للمستشفى”.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني خلال تواجده قرب جدار الفصل بقلقيلية.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادث.

ومنذ أيام يشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته في الضفة الغربية، ويطلق النار على من يقترب من جدار الفصل.

والأحد، أصيب شاب بثلاثة رصاصات خلال اقترابه من جدار الفصل في قلقيلية.

وفي وقت سابق من اليوم استشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمالي الضفة في عملية عسكرية استغرقت عدة ساعات.

ومنذ بدء حربه على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ ما أسفر أيضا عن استشهاد 466 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، حسب مصادر فلسطينية.

فيما خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)