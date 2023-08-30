استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل

رام الله: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة سعير شمالي الخليل.

وأضاف الشهود أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي الموقع ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بـ”ورود تقارير عن محاولة دهس تخريبية بالقرب من نقطة عسكرية قرب الخليل حيث تم تحييد المخرب”.

فيما قالت صحيفة معاريف العبرية إن “فلسطينيا قد قتل بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب الخليل”.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن “قوات الاحتلال أطلقت عددا من الأعيرة النارية صوب مركبة، بالقرب من مستوطنة “حاغاي” المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة مواطن لم تعرف هويته بعد، بشكل مباشر، بدون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وعززت تواجدها العسكري في المكان”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا متزايدا منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.

(وكالات)