إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب فلسطيني، الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي “أم الشرايط” في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب يبلغ من العمر 17 عاما في حي أم الشرايط.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب للمستشفى.

بدورهم، ذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأفاد الشهود أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات فلسطينية من أجل اعتقال فلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)