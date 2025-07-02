إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في سبسطية شمال غرب نابلس

“القدس العربي”: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، الليلة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ”وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية وقوة راجلة، وداهمت عدة منازل واعتدت على أصحابها، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها، مشيرا إلى أن الاقتحام ما زال مستمرا، فيما فرض الاحتلال حظرا للتجوال داخل البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (22 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر والظهر، وجرى نقله إلى المستشفى.