إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عراك بالأيدي في جنين شمالي الضفة- (فيديو)

جنين: أصيب فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأشار الشهود إلى أن عراكا بالأيدي وقع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين أطلقت خلالها قوات الجيش الرصاص الحي مما أدى لإصابة فلسطيني على الأقل بجراح.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للعراك وإطلاق النار على الفلسطينيين واقتحام قوات الجيش للبلدتين.

وقال شهود عيان، إن “قوة إسرائيلية اقتحمت بلدتي برطعة الغربية والشرقية، وداهمت منازل ومحال تجارية”.

🔴A Zionist female soldier is punched after trying to attack Palestinians in Barta’a pic.twitter.com/TPod80vThJ

— ✨Mina✨ (@lionne998) December 22, 2023