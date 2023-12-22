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إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عراك بالأيدي في جنين شمالي الضفة- (فيديو)

22 - ديسمبر - 2023

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جنين: أصيب فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأشار الشهود إلى أن عراكا بالأيدي وقع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين أطلقت خلالها قوات الجيش الرصاص الحي مما أدى لإصابة فلسطيني على الأقل بجراح.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للعراك وإطلاق النار على الفلسطينيين واقتحام قوات الجيش للبلدتين.

وقال شهود عيان، إن “قوة إسرائيلية اقتحمت بلدتي برطعة الغربية والشرقية، وداهمت منازل ومحال تجارية”.

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت إصابة شرطية إسرائيلية، الجمعة، بجروح طفيفة في حادثة دهس “مشتبهة”.

وقال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي: “أصيبت شرطية من حرس الحدود بجروح طفيفة يوم الجمعة في هجوم مشتبه به بعد أن حاولت سيارة أُوقفت للتفتيش عند حاجز بالضفة الغربية دهس قوة متمركزة هناك”.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحادث وقع عند حاجز برطعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)

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